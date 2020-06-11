كبير محامي البيت الأبيض لدى المحكمة العليا يستقيل قريبا

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/6/11 10:27 م بتوقيت أبوظبي
أفاد مصدر مطلع بأن من المتوقع أن يقدم كبير محامي الحكومة الأمريكية أمام المحكمة العليا، نويل فرانسيسكو استقالته قريبا.
وستكون هذه ثاني استقالة لمسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل في غضون يومين، بعد أنباء، الأربعاء، عن اعتزام كبير المدعين المشرفين على قسمها الجنائي بريان بنشكوفسكي ترك منصبه في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وواجهت وزارة العدل، ووزيرها وليام بار انتقادات للتحركات الأخيرة التي اعتبرت أنها تعطي الأولوية لأصدقاء وحلفاء ترامب المقربين، بما في ذلك جهودها المستمرة لإسقاط تهمة جنائية ضد مايكل فلين، وهو مستشار كبير سابق أقر بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي.
ومنذ عام 2017، قاد فرانسيسكو مكتب المحامي العام، وهو قسم بوزارة العدل يدافع عن سياسات الحكومة من الطعون القانونية.
وكان فرانسيسكو، مثل بنشكوفسكي ، يخطط منذ فترة لترك منصبه هذا الصيف، وفقا للشخص المطلع على خططه والذي طلب عدم نشر اسمه لأن قرار الاستقالة لم يعلن بعد
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