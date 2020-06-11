جدارية لـ"فلويد" في أفغانستان رفضا للعنصرية وجرائم إيران

استخدم فنانون أفغان سلالم لتسلق أحد الجدران الكثيرة المقاومة للانفجارات المنتشرة في أنحاء كابول هذا الأسبوع لرسم لوحة جدارية لجورج فلويد تضامنا مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي فجرتها وفاته.



وقال الفنان الأفغاني مهر آقا سلطاني، عضو مجموعة النشطاء الفنية المحلية (آرت لوردز) التي رسمت الجدارية "أصبح جورج فلويد الآن شخصية عالمية وقُتل في الولايات المتحدة بسبب بشرته السوداء".

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وأضاف "أردنا أن نقول "لا" للتمييز لأن التمييز ليس فيه فائدة لنا".

ولمجموعة (آرت لوردز) حضور كبير في كابول إذ رسمت صورا تنطوي على رسائل عن العدالة الاجتماعية والسلام على كثير من الجدران المقاومة للانفجارات والمقامة لحماية المباني من قنابل المسلحين.

ورسمت مجموعة الفنانين، بجانب جدارية فلويد، رجلا يحمل علم إيران، في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها حرس الحدود الإيراني ضد اللاجئين والمهاجرين الأفغان خلال الشهور القليلة الماضية.