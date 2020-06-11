"الإليزيه" ينفي اعتزام ماكرون الاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت دوائر في مكتب الرئاسة الفرنسي (قصر الإليزيه)، الخميس صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث عن إمكانية استقالته من منصبه.



وقالت هذه الدوائر إن الرئيس ماكرون لم يتحدث أبدا عن مثل هذه الاستقالة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن ماكرون أشار إلى إمكانية استقالته من منصبه والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ونقلت الصحيفة إشارة ماكرون بإمكانية استقالته عن أحد المشاركين في مؤتمر للرئيس الفرنسي عبر الفيديو عقده قبل فترة غير بعيدة مع مؤيدين له في لندن.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في فرنسا في عام 2022.

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وأكدت دوائر الرئاسة الفرنسية أن ماكرون لم يشارك أبدا في مثل هذا المؤتمر.

وسيوجه ماكرون كلمة إلى الفرنسيين عبر التلفزيون مساء يوم الأحد المقبل، يتوقع أن تتطرق إلى التغلب على أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد في البلاد.

وتكررت تكهنات حول إمكانية قيام ماكرون بتعيين رئيس جديد للحكومة بدلا من ادوارد فيليب.

وسجلت فرنسا أكثر من 29 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.