إيران ترضخ لمطالب "الطاقة الذرية" وتسمح بتفتيش موقعين

قالت إيران إنها مستعدة لحل جميع "المشاكل التي واجهتها" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى تغيير موقفها، ورضوخها لمطالب الوكالة التي أشارت لعدم تعاون طهران، ورفضها السماح بمعاينة موقعين نوويين.



وأشارت إيران، في مذكرة وجهتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 8 يونيو/ حزيران، وأعلنت عنها بعثتها في فيينا الخميس، إلى انه جرى التطرق إلى هذا الموضوع خلال الاجتماعات التي عقدت في 29 أبريل/ نيسان، و 16 مايو/ أيار في عاصمتها وأعقبتها مراسلات.

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وتزعم إيران أن السعي للوصول إلى المواقع المعنية مبني على أساس "معلومات ملفقة".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأشارت إلى أن إيران ترفض منذ عدة أشهر السماح لها بمعاينة الموقعين النوويين.

والاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني مهدد بالانهيار منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه بشكل أحادي عام 2018، ورداً على ذلك، تخلّت طهران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق منذ مايو/ أيار 2019.