الإمارات واليونان تبحثان التطورات بليبيا وتدخلات تركيا بالمتوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس تطورات الأوضاع في ليبيا وتدخلات تركيا بمنطقة البحر المتوسط.
وناقش الجانبان، خلال اتصال مرئي، سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات واليونان وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.
وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "إن البلدين أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف أنه "يجب أن تقوم الدول بتعزيز التعاون المشترك وبناء مواردها والعمل على جذب الشركات والاستثمارات في هذه الموارد".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.
حضر الاتصال المرئي، محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الإمارات لدى اليونان وديونيسوس زويس سفير اليونان لدى الإمارات
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