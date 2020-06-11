شكرا لقرائتكم تركيا تنشئ جسرا جويا للوفاق الليبية ووصول 4 طائرات عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما تستمر أنقرة بإغراق ليبيا بالسلاح والمرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس، ذكرت "الوفاق" أن "تركيا أعلنت اليوم عن فتح جسر جوي مع ليبيا".

وقالت حكومة الوفاق، الخميس، إن "4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة"، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً.

كما أضافت أن "13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية اليوم".

وفي وقت سابق، الخميس، أفادت معلومات لـ"العربية" و"الحدث"، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.

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إلى ذلك أوضحت أن سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تتبع لعملية ايريني من تفتيشها أو إيقافها، تقترب من موانئ غرب ليبيا.

جاء هذا بعد أن كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، في وقت سابق اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

مرتزقة وسلاح

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

يأتي هذا في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.

وكانت الإمارات ومصر التي أطلقت السبت مبادرة حوار ليبية ليبية، حذرتا مساء الأربعاء من استمرار التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الناجع للأزمة الليبية.