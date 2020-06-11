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أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس عن "قلق بالغ" حيال إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع جنود أميركيين. وقال جوزيب بوريل للصحافيين "بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد لأننا نحن، في الاتحاد الأوروبي، ندعم بثبات المحكمة الجنائية الدولية".

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كانت هذه تفاصيل خبر قلق أوروبي بشأن العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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