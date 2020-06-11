الولايات المتحدة تتهم روسيا بـ"استخدام" الجنائية الدولية

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اتهم وزير العدل الأميركي بيل بار روسيا الخميس بـ"استخدام" المحكمة الجنائية الدولية التي أجازت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها.

وقال بار أمام الصحافة في واشنطن "نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضاً المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة".

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أنّ هذا "الاستخدام" يهدف بشكل خاص إلى "التشجيع" على إطلاق تحقيقات قضائية دولية بحق عسكريين أميركيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجاز الخميس فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه اليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة"، وفق البيت الأبيض.