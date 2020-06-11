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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
حصل الخليج 365 على منشور إداري، وزعه مجلس النواب وزع على موظفيه، ينص على العمل داخل البرلمان من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بطاقة محددة لما يلزمه العمل.
وشدد المنشور على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة تحت القبة من قبل جميع العاملين، متيحا السماع للأمين العام استدعاء من يحتاجه العمل.
وكانت الحكومة، أعلنت مد إجراءات الحظر من الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا، وذلك حتى ٣٠ يونيو، والسماح باتخاذ للإجرااءت اللازمة للعمل داخل الوزارات والمصالح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرارات الحكومة.. البرلمان يمد عمل الموظفين للثانية ظهرا ـ مستند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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