الكاظمي: حوار بغداد مع واشنطن سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس إن الحوار الذي سينطلق اليوم بين العراق وأمريكا سيعتمد على رأي المرجعية الدينية والبرلمان وحاجة الدولة.

وأضاف الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة اليوم أن "هدف حكومتي هو الوصول إلى انتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار وحفظ هيبة الدولة".

كان التحالف الدولي قد حدد الملفات التي ستطرح في الحوار الثنائي بين العراق وأميركا التي ستنطلق، اليوم الخميس، مؤكدا وجود تعاون كبير بين القوات العراقية وتركيزها على محاربة بقايا داعش، منذ تولي الكاظمي ، مشيرا إلى أن قرار اغتيال أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لم يكن من قبل التحالف الدولي.

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وقال المتحدث باسم التحالف الدولي كولونيل مايلز كيكينز في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة سيكون ذا طابع تخطيطي والحديث عن المصالح المشتركة والتعاون في ظل المستقبل القريب والبعيد".

وأضاف أن "الحوار سيكون على وفق مصالح مشتركة وسيغطي قضايا عديدة من ضمنها ملف الأمن والثقافة والاقتصاد والتبادل التجاري".

وأشار إلى أن" من مواضيع الحوار هو كيف يعمل التحالف الدولي مع القوات العراقية لهزيمة داعش"، مبينا أن "التحالف يحترم سيادة العراق وأي تحرك لطائرة أو أشخاص لن يتم إلا بموافقة من الحكومة العراقية".