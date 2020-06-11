حكومة الوفاق: 4 طائرات عسكرية تركية تهبط في مصراتة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أن 4 طائرات عسكرية تركية من نوع "C 130" هبطت في مصراتة.

وأضافت حكومة الوفاق، في بيان نقلته فضائية العربية، أن تركيا فتحت جسرا جويا مع طرابلس.

هذا وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن تستولي الميليشيات التابعة له في ليبيا على مدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأقر أردوغان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية ونقلتها فضائية العربية، أن مدينة سرت مهمة بسبب وجود آبار النفط والغاز هناك.

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هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت.

‏‎وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، إن الميليشيات المدعومة من تركيا استهدفت مدنيين فجر اليوم غرب سرت.

وتابع أن "عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألف".

وقال المسماري إن الجماعات المتطرفة تعدت على هيبة المدن وكرامة المواطن.

‏وأوضح أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.