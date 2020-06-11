بعد يومين من إخلاء سبيلها.. لماذا أعادت النيابة حبس حنين حسام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت النيابة العامة أنها أعادت حبس المتهمين حنين حسام، أحمد مشاهير تطبيق "تيك توك"، بعد مواجهتها بدليل جديد أسفر عن فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة، وأمرت بإحالتها ومودة الأدهم و3 آخرين للمحاكمة الجنائية.

وذكرت النيابة أن أحد المتهمين الثلاثة أخفى دليلا داخل أجهزة حنين حسام المضبوطة، وتحديدا مقاطع فيديو ومجموعات مراسلة وبرامج بدون تصريح جهاز تنظيم الاتصالات، لمساعدتها في الفرار من العدالة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وأوضحت النيابة العامة أن الغرض من إدارة أحد المتهمين الثلاثة برامج بدون تصريح استخدامها في تسهيل ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

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واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين.

وأكدت النيابة أنها تستكمل تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ للمتهمين من جرائم الاتجار في البشر.

وكانت غرفة المشورة أيدت، الثلاثاء، إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، قبل أن تعيد النيابة حبسها بعد ظهور أدلة جديدة.