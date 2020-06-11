البعثة الأممية بليبيا تطالب بالتحقيق في التقارير حول اكتشاف 8 مقابر جماعية في ترهونة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - ( د ب أ):

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن متابعتها بقلق شديد "للتقارير المروعة للغاية" عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة.

وفي بيان لها اليوم الخميس، نوهت البعثة إلى أن القانون الدولي يحتم على السلطات إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون.

ورحبت البعثة بقرار محمد لملوم وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق، ودعت أعضاء هذه اللجنة إلى المباشرة في العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية من العبث، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة، وإعادة الجثامين إلى ذويهم. مجددة استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إن لزم الأمر.

هذا وأعلنت ميليشيات حكومة الوفاق منذ أيام السيطرة على مدينة ترهونة بعدما انسحب منها الجيش الليبي بشكل تكتيكي.