بسبب كورونا.. ألمانيا تُمدد تحذيرها من السفر إلى السويد

جددت الخارجية الألمانية، تحذيرها من السفر إلى السويد إلى ما بعد الخامس عشر من يونيو الجاري، بسبب جائحة كورونا.

ونوهت الخارجية الألمانية عبر موقعها إلى أن السويد، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، لم تستوف في

الوقت الراهن "معايير الجائحة"، من أجل رفع التحذير.

وذكرت الوزارة، أنه إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة في دولة ما 50 حالة من بين كل مئة ألف نسمة

بشكل تراكمي خلال آخر سبعة أيام، "فإن التحذير من السفر سيبقى أو سيصدر مرة أخرى، ويسري هذا حاليا على السويد".

وإذا ظل الوضع على هذا النحو، سيتم رفع تحذير السفر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل فقط لـ24 دولة من 26 دولة شريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي.