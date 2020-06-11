روسيا وفيتنام يبحثان التعاون في مجال الطاقة التقليدية والذرية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفيتنامي نجوين فو تشونج، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، التعاون في مشاريع جديدة في مجال توليد الطاقة بشكل عام والطاقة الذرية السلمية بشكل خاص.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، أن الرئيسين ناقشا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك زيادة إمكانيات اتفاقية التجارة الحرة بين

الاتحاد الأورواسي وفيتنام.

وأضاف البيان، أن بوتين وتشونج أكدا خلال الاتصال الهاتفي، أهمية التعاون في قطاع الطاقة سواء في إطار المشاريع القائمة لإنتاج الهيدروكربونات أو إطلاق مشاريع جديدة، ولا سيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية والطاقة الذرية السلمية.