السياحة العالمية تُعلن تونس وجهة آمنة

أعلنت منظمة السياحة العالمية أن تونس باتت تمثل "وجهة سياحية آمنة"، مضيفة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.
حماية السياح والموظفين في هذا القطاع.
وفي تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، قالت المنظمة: إن تونس اتبعت بروتوكولا صحيًا مشددا لضمان
وروجت المنظمة العالمية للسياحة، عبر حسابها على "تويتر"، للبروتوكول الصحي، الذي أعدته وزارة السياحة لضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين، مؤكدة أنتونس وجهة آمنة.
ويقدم البروتوكول الصحي للسياحة التونسية لمكافحة الوباء سلسلة من التدابير التي تتعلق بشكل أساسي بالامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية، بهدف منع أي احتمال لانتشار فيروسات التاجية.
ويشمل البروتوكول الصحي لإعادة إنعاش القطاع السياحي كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم البلاد.
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