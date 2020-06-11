أفاد خبراء في الاتحاد الأوروبي، بأن أوروبا تواجه ارتفاعًا في إصابات كورونا، خلال الأسابيع القادمة بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بعض دول القارة على مدى الأيام القليلة الماضية.
عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم البعض، وعانقوا بعضهم البعض، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة".
وقال جوزيف كيسيكيوجلو، رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة في مؤتمر: "إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر
وردا على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، قال: "نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا".
واحتشد عشرات الآلاف من المحتجينفي كبرى المدن الأوروبية، مؤخرا للتظاهر ضد العنصرية، بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة وهو رهن احتجاز الشرطة.
وتجاوزت معظم دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مرحلة ذروة التفشي، وبدأت تدريجيا في إعادة فتح الأعمال التجارية والحدود مع تراجع الإصابات قليلا خلال الأسابيع الماضية.
وكان العلماء توقعوا قبل الاحتجاجات الأخيرة موجة ثانية بعد فصل الصيف لكن التجمعات الجماهيرية قد تؤثر على هذه الرؤية المتفائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتجاجات حاشدة .. مخاوف في أوروبا من ارتفاع عدد إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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