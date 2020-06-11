تونس تُقرر إعادة فتح قاعات السينما 14 يونيو المقبل

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، اليوم الخميس، السماح بإعادة فتح قاعات السينما بدءاً من 14 يونيو المقبل مع رفع الحجر الصحي بصفة كاملة بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق.
اتخذت القرار بعد التنسيق مع اللجنة العلمية المتابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستشارة الناشطين في قطاع السينما.
وأوضحت الوزارة في بيان له، أنها
وستلزم الوزارة القاعات باتباع بروتوكول صحي وإجراءات وقائية مثلالتباعد الجسدي والتعقيم والنظافة.
وفي المقابل لن تفتح المراكز السينمائية متعددة القاعات أبوابها إلا بدءا من منتصف يوليو.
وانحسر الوباء في تونس إلى مستوى صفر إصابات حيث لم تسجل المختبرات أي إصابات جديدة بالفيروس منذ أكثر من أسبوع بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم الخميس.
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