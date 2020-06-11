الكاظمي: حوارنا مع أمريكا سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحوار الذي سينطلق اليوم بين العراق والولايات المتحدة، سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة البلاد.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي: إن العراق يعتمد على حفظ سيادته في الحوار مع أمريكا، مضيفا: "نرفض المزايدات السياسية من البعض وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع واحد فقط".

وبشأن استقطاع الرواتب، قال الكاظمي: أخطاء المراحل السابقة قادت إلى الانهيار الماضي، وهذه المزايدات تأتي من قبل من يريد استمرار استنزاف الدولة، ومصرون على الإصلاح الشامل.

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وتابع، أن "هدف حكومتي هو الوصول لانتخابات نزيهة، وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة". ونوه إلى أن الحكومة ستعيد الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، "خلال

الأيام المقبلة".

وذكر الكاظمي في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن "عملية الإصلاح بدأت وليس لتقليل الرواتب، لكن هناك بعض الكتل تحاول استغلال الإصلاح لأغراض سياسية".

وأضاف: "لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية"، مشددا على أنه "ليس هناك أي مساس براتب أي شهيد".

وأشار الكاظمي إلى أن "مليون و800 ألف متقاعد لم تمس رواتبهم، والحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الأجهزة المنحلة غير دقيق".