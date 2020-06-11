الثلاثاء المقبل .. لافروف وظريف يلتقيان في موسكو

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، اعتزام وزير الخارجية سيرجي لافروف استقبال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو يوم 16 يونيو الجاري.



وقالت زاخاروفا - في تصريحات صحفية: يجري العمل على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا في السادس عشر من يونيو، ومن المقرر عقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي

سيرجي لافروف.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أدان محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، مؤكدا أنه لا يحق لأمريكا استخدام القرار الأممي 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.