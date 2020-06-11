واشنطن تتهم موسكو باستخدام المحكمة الجنائية الدولية ضدها

اتهم وزير العدل الأمريكي بيل بار، روسيا اليوم الخميس، بـ"استخدام" المحكمة الجنائية الدولية التي أجازت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها.
المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة".
وقال بار أمام الصحافة في واشنطن "نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضًا
ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبراين، أنّ هذا "الاستخدام" يهدف بشكل خاص إلى "التشجيع" على إطلاق تحقيقات قضائيةدولية بحق عسكريين أميركيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاز اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه اليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة"، وفق البيت الأبيض.
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