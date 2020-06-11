واشنطن تتهم موسكو باستخدام المحكمة الجنائية الدولية ضدها

اتهم وزير العدل الأمريكي بيل بار، روسيا اليوم الخميس، بـ"استخدام" المحكمة الجنائية الدولية التي أجازت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها.



وقال بار أمام الصحافة في واشنطن "نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضًا

المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة".

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبراين، أنّ هذا "الاستخدام" يهدف بشكل خاص إلى "التشجيع" على إطلاق تحقيقات قضائية

دولية بحق عسكريين أميركيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاز اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه اليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة"، وفق البيت الأبيض.