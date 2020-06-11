بومبيو يهاجم المحكمة الجنائيّة الدوليّة “الصوريّة”

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تسمح بأن تهدّد “محكمة صورية” الأميركيين بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي بأن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة. وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين، أو يوجه اليهم اتهاما “من دون موافقة الولايات المتحدة”، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان: “رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها، وتواصل إجراء تحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا، وبينهم اسرائيل”.

ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، رغم معارضة إدارة ترامب.