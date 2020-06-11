إيران تتخطى عتبة الـ180 ألف إصابة مؤكّدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن أكثر من 180 ألف شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إيران منذ اعلان أولى الحالات في البلاد في شباط.

وقبل إعلان الحصيلة الجديدة اليومية، دعا الرئيس حسن روحاني مواطنيه إلى اتباع التوصيات الصحية الرامية إلى وقف تفشي وباء كوفيد-19.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: “إذا اتبع الجميع التوصيات بحذافيرها، فسيتم استئناف مجمل النشاط الاقتصادي”.

وأضاف: “نتقدم ببطء مرحلة تلو الأخرى (لأننا لا نريد أن يعتقد) شعبنا بأن زمن كورونا قد ولى”.

Advertisements

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، الخميس، تسجيل 2238 حالة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إلى 180,156 العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إيران.

وأشارت إلى 78 وفاة إضافية بين الأربعاء والخميس، ما يرفع عدد الوفيات التي أعلنتها السلطات إلى 8584.

ومنذ نيسان، رفعت السلطات تدريجيا القيود التي فرضتها لاحتواء الفيروس.

ورغم تسجيل زيادة في الإصابات، نفت الحكومة ظهور موجة ثانية من الحالات، مؤكدة أن الارتفاع يعود لزيادة فحوص كشف الإصابة.