سوريا.. الأسد يقيل رئيس الوزراء دون ذكر الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن“الأسد أصدر مرسومًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه“. وأضافت الوكالة أن الرئيس بشار الأسد“كلف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه“، حيث يشغل منصب وزير الموارد المائية في الحكومة. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببًا لهذه الخطوة المفاجئة، لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية مما زاد من معاناة السوريين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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