كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، أنها رصدت 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبلغ إجمالي الوفيات 34167 شخصا.

وقالت السلطات الصحية: إن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 379 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236142، مشيرة إلى عدد المتعافين بواقع 1399 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر إلى 171338 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.746 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، وأعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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