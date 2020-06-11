كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الملك عبد الله الثاني" يبحث هاتفيا مع "بوتين" تطورات القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال الكرملين، في بيان: إن الملك عبد الله الثاني وبوتين أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا فيه "الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البلدين لمكافحة فيروس كورونا؛ حيث أكد كلا الجانبين أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لتجاوز تداعيات الجائحة، معربين عن استعدادهما للمشاركة في هذا العمل المشترك".

وتابع الكرملين: أن "الطرفين تبادلا الآراء حول المواضيع الحيوية للأجندة الدولية خاصة الأوضاع في سوريا وليبيا وقضايا التسوية في الشرق الأوسط"، متفقين على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة.

وأكد الديوان الملكي الأردني على أن الملك عبد الله الثاني وبوتين بحثا "آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

ولفت الديوان الأردني إلى أن الاتصال الهاتفي تناول "الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن حماية صحة الشعوب وسلامتها".

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وتم التأكيد، حسب البيان، على "متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات".