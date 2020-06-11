كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات الماليزية تقرر منع الحج بسبب المخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، أنها قررت منع مواطنيها من أداء فريضة الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري: "إن السلطات قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر فيروس كورونا وعدم وجود لقاح للوقاية منه"، مضيفاً "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار".
وفي بيان منفصل، قال مجلس الحج الذي يدير خطط الادخار للراغبين بالحج: إن "القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام".
وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.
وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,499 مليون إصابة، بينهم أكثر من 420 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,806 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.