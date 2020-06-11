كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات الماليزية تقرر منع الحج بسبب المخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، أنها قررت منع مواطنيها من أداء فريضة الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري: "إن السلطات قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر فيروس كورونا وعدم وجود لقاح للوقاية منه"، مضيفاً "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار".

وفي بيان منفصل، قال مجلس الحج الذي يدير خطط الادخار للراغبين بالحج: إن "القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام".

وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.

وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة.

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