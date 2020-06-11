كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: واشنطن ليست جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً على أنها لا تستطيع محاسبة أي من جنود بلاده على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ليست جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي نفس الاتجاه، اتهم وزير العدل الأمريكي ويليام بار، روسيا بالتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على المتورطين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كانت قوات بلاده قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب: إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "تم دفعه من قبل منظمة ذات نزاهة مشكوك فيها" متهماً روسيا بأن يكون لها دور، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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ويمنح أمر "ترامب" إذناً لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوشين بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.

ويمكن لـ"بومبيو" تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.

كما هاجم "ترامب" مراراً المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتتمتع الجنائية الدولية بسلطة قضائية فقط إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم نفسها.