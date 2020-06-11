كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منظمة السياحة العالمية تعلن هذه الدولة العربية "وجهة آمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم الخميس، أن تونس أصبحت تمثل "وجهة سياحية آمنة"، لافتة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.

وقالت منظمة السياحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "تونس اتبعت بروتوكولا صحياً مشددا لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع".

وقامت المنظمة العالمية، بالترويج عبر "تويتر"، للبروتوكول الصحي، الذي أعدته وزارة السياحة لضمان سلامة العاملين في القطاع والوافدين، مؤكدة على أن "تونس وجهة آمنة".

ويقدم البروتوكول الصحي للسياحة التونسية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، سلسلة من التدابير التي تتعلق بشكل أساسي بالامتثال لمعايير النظافة والسلامة الصحية؛ بهدف منع أي احتمال لانتشار فيروسات التاجية.

ويشمل البروتوكول الصحي لإعادة انعاش القطاع السياحي كامل سلسلة النشاطات السياحيّة من وصول السيّاح إلى المطار إلى حين مغادرتهم البلاد.

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