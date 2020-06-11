كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تسجل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، عن تسجيل 151 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس إلى 41279 حالة وفاة، أي ثاني أكبر معدل على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

كما سجلت وزارة الصحة 1266 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة المتحدة 291409.

وأجري في بريطانيا خلال اليوم السابق أكثر من 197 ألف فحص طبي لتشخيص فيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للفحوص إلى أكثر من 6.24 مليون.