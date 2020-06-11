كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة تركيا لتهديدها مصالح اليونان وقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن أن يشن عقوبات على تركيا بسبب تهديدها لمصالح قبرص واليونان، وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن "التحرك التركي في مياه قبرص وشرق المتوسط غير قانوني"، حسبما ذكرت "العربية.نت".

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس، قد دعا في وقت سابق، إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أنستاسياديس: إن "رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، هو الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي بإنه غير قانوني؛ لأنه ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزيرة، لاتزال خطوة بعيدة المنال".

ويذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974م عندما غزت القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات منظمة الأمم المتحدة التي تدعو إلى إنسحاب قوات تركيا واحترام سلامة وسيادة قبرص.

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هذا وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد استنكروا في يوم 15 مايو الماضي، عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي بشأن وقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكرروا دعوتهم إلى أنقرة لضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.

وأعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في شهر يونيو وأكتوبر في عام 2019، والمتعلقان بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، قد وقعا يوم الثلاثاء الماضي، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وقال "دندياس"، بعد التوقيع على الاتفاقية: "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لليونان".

وأشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية.