أزيلال.. مطرح للنفايات يهدد آلاف الأسر ومعلمة إيكولوجية بـ”الموت البطيء”- فيديو

خرج سكان دواوير بني عياط، إقليم أزيلال للاحتجاج على مشروع مطرح للنفايات في المنطقة، الذي اعتبروه مهددا لمعملة إيكولوجية معترف بها من الأونيسكو.
وأوضح زايد خريبوش، من سكان المنطقة لـ”اليوم 24″، أنه من العار تضييع منطقة سياحية، تدخل ضمن مجال الجيو بارك، المعترف به من الأونيسكو، والذي للأسف تحول إلى مطرح للنفيايات.
وأكد أحمد دار الشمس، أيضا، من السكان المتضررين، أن لا السكان ولا فعاليات المجتمع المدني شاركوا، أو سألوا عن رأيهم في المشروع، الذي تم إنزاله في المنطقة، مشيرا إلى أن العديد من الأنشطة ستتضرر، خصوصا أن المنطقة سياحية، وفلاحية بامتياز.
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