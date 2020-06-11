الكوميدية كوثر بامحمد تشتكي التنمر.. وتتحدث عن فقدانها 4 ملايين متابع

اشتكت الكوميدية، كوثر بامحمد، من تعرضها للتنمر الإلكتروني قبل مدة قصيرة، مؤكدة أنها فعلا فقدت حسابها على “أنستغرام” مباشرة بعد وصول عدد متابعيه لـ4 ملايين متابع.

وبعد صمت دام لأيام، نتيجة اختفاء حسابها، على أنستغرام، أطلت كوثر على جمهورها، من خلال فيديو على قناتها في يوتوب، اعتلى قائمة “طوندونس يوتوب”، اليوم الخميس.

وأكدت كوثر أنها فقدت حسابها من جديد، ولا تعرف هل ستستعيده أم لا، وذلك بعدما تعرضت للأمر نفسه عند بلوغها حاجز 3 مليون مشترك، ثم استرجاعها للحساب آنذاك.

واستغلت كوثر الفرصة للحديث عن التنمر، الذي تعرضت له بعد تحقيقها لانجاز 4 ملايين متابع، وما رافقه من إشادة بـ”نظافة” المحتوى، الذي تقدمه، حيث انتقدتها فئة من الجمهور بعد ذلك، محاولة تلطيخ سمعتها، وتطور الأمر، حسب قولها لإلى سخرية من بنيتها الجسمانية كذلك.

وعن أرباح أنستغرام، أوضحت كوثر أن هذا الموقع، لا يدفع لأصحاب الحسابات من منطلق أن عدد متابعيهم كبير، مشيرة إلى أن الأرباح تُحقق عادة من الاشهارات لعلامات، ومنتجات.