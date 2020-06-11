العثماني: تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء فيروس كورونا

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المملكة قد استطاعت التحكم في جائحة كورونا، مما سمح بالبدئ في أولى مراحل تخفيف الحجر الصحي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الإجراء لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وطالب العثماني، خلال ترؤسه للمجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، والتزام قواعد السلامة الشخصية، واتخاذ حاحتياطات إظافية للفئات من الناس الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيورس، لاسيما الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وشدد على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية.

من جهة أخرى، عبر العثماني عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.