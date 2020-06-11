وقفة احتجاجية للمغاربة العالقين بمليلية للمطالبة بفتح الحدود لتجنيبهم عقوبات الطرد والمنع من ولوج الاتحاد الأوروبي

نظم مئات المغاربة العالقين بمدينة مليلية السليبة، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة للمطالبة بفتح الحدود لتمكينهم من العودة إلى المغرب، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وكالة “أوروبا بريس”، أن العديد من المغاربة العالقين بمدينة مليلية المحتلة، والذين يوجدون في مراكز الإيواء قرروا الاحتجاج، مبرزة أن أصل الخطوة يعود إلى قرار الأمن الاسباني بالشروع في فتح ملفات الطرد، مما سيمنع العالقين من العودة إلى الأراضي الاسبانية والأوروبية لمدة 3 سنوات على الأقل، مبرزة أن هذا هو سبب حالة الاستياء في صفوف العالقين.

وشدد المصدر ذاته، على كون قرار الحكومة المغربية بإعادة المواطنين العالقين في إسبانيا، وعدم حديث وزير الشؤون الخارجية عن كون فتح باب العودة سيشمل مغاربة مليلية وسبتة، رفع من درجات الاستياء في صفوف المغاربة العالقين بمليلية السليبة.