850 ألف سيارة تحتاج الفحص التقني و250 ألف مواطن ينتظرون البطاقة الرمادية

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، اليوم الخميس، أنها أحدثت بوابة إلكترونية لأخذ المواعيد عن بعد للاستفادة من خدمات مراكز تسجيل السيارات، والفحص التقني.

وينتظر أن ينطلق العمل بمراكز تسجيل السيارات، غدا الجمعة، وذلك في إطار احترام تام لكافة المقتضيات الصحية، حيث أن حوالي 850 ألف عربة في حاجة للفحص بمراكز الفحص التقني، وأزيد من 250 ألف مواطن ينتظرون استلام البطاقة الرمادية، ورخص السياقة بمراكز تسجيل السيارات.

وأوضحت الوكالة ذاتها أن البوابة الإلكتروني، المحدثة في إطار خطة العمل، لاستئناف الأنشطة بالمرافق العمومية، التي تشرف عليها، والتي قدمت أمام وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة خلال زيارة ميدانية قام بها، أمس الأربعاء، خصصت لمعاينة التدابير الاحترازية، والوقائية المتخذة بكل من مركز تسجيل السيارات لمدينة الرباط، وأحد مراكز الفحص التقني للمركبات بها.

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وحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه البوابة، التي يمكن الولوج إليه عبر شبكة الأنترنيت في الحواسيب أومن خلال الهواتف الذكية “www.khadamat.narsa.gov.ma”، ستمكن من تنظيم عملية استقبال المرتفقين أخذا بعين الاعتبار إمكانيات كل مركز على حدة، وذلك من أجل توفير خدمة عمومية في المستوى المطلوب.

وتهدف هذه الخطة، التي تقدم مجموعة من التوجيهات الإرشادية الأساسية الكفيلة بضمان سلامة، وصحة المواطنين، والمرتفقين، إلى استمرارية العمل، وديمومة الخدمات المقدمة في مجال السلامة الطرقية في ظل هذه الفترة من تفشي وباء كورونا.