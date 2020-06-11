هوك: عدم تجديد حظر الأسلحة على إيران سيكون خطأ كبيرا

الخميس 11 يونيو 2020

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، أن النظام الإيراني كان عدائيًا تجاه جيرانه لمدة 41 عامًا، وعدم تجديد حظر الأسلحة المفروض على طهران سيكون خطأ كبيرًا.



وقال هوك في تصريحات صحفية، الخميس،:" لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وعدم تجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران سيكون خطأ كبيرًا".

وأضاف أن، النظام الإيراني يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فالعقوبات حرمته من إيرادات هائلة، وحدت من قدرته على تمويل أنشطته في العراق.

في وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح المفروض على طهران، خاصة أن طهران أكبر دولة راعية للإرهاب وتهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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والسبت الماضي، سلمت الولايات المتحدة، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا، وكذلك بريطانيا وفرنسا، وألمانيا، وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.

وقالت كرافت، في تصريحات صحيفة: "قريبا سنشاركها مع الدول الـ15. لكن، تعرفون، نحاول العمل بحذر ودقة شديدين، ويجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران".