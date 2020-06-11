شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الاحتجاجات.. أوروبا على أعتاب موجة ثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في كبرى المدن الأوروبية مؤخرا للتظاهر ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة وهو رهن احتجاز الشرطة.
وقال جوزيف كيسيكيوجلو رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة في مؤتمر "إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم البعض، وعانقوا بعضهم البعض، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة".
وردا على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، قال "نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا".
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