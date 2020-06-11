شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : وفاة عامل وإصابة آخر في حريق بحقل الصابرية النفطي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الخميس وفاة عامل وإصابة آخر في حادث وقع بأحد أبراج الحفر في حقل الصابرية شمال البلاد.

وقالت الشركة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الحادث وقع فجر اليوم ونجم عن اشتعال مفاجئ للغازات المصاحبة أثناء العمليات التشغيلية لبرج الحفر ما نتج عنه حريق محدود.

وأكد البيان حرص (نفط الكويت) على سلامة العاملين واستمرارية عمليات الشركة مشيرا الى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.