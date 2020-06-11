الكشف عن خطة حكومية لتأهيل جميع الجسور في الموصل

أكدت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد، الخميس، وجود خطة لتأهيل واعمار جميع الجسور في مدينة الموصل.
وقالت محمد في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "جسر الحرية الذي تم افتتاحه في الموصل، هو ثالث جسر تم اعادة تأهيله من قبل الوزارة"، لافتة الى ان "تكلفة اعادة اعمار الجسر بلغت نحو عشرة مليارات دينار، مقدمة كقرض من البنك الدولي".
واشارت الى ان "تأهيل الجسر تم من قبل شركة سعد التابعة للوزارة واستغرقت عاماً كاملاً، وتضمنت ايضا تأهيل المقتربات والدعامات"، مبينة ان "طول الجسر يبلغ نحو ٣٤٠ مترا والمقتربات تبلغ ٥٤٠ مترا".
واوضحت ان "الخطط المستقبلية للوزارة ستتجه صوب اعمار بقية الجسور بمدينة الموصل".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد افتتح يوم أمس الاربعاء، جسر الحرية في مدينة الموصل.
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