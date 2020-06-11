انطلق، اليوم الخميس، الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الاميركية. وبحسب التلفزيون الرسمي فإن "الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة انطلق قبل قليل". Advertisements وأضاف أن "محاور الحوارات تتضمن مناقشة تواجد القوات الاميركية في العراق والوضع الاقتصادي للعراق". وكشفت مصدر مسؤول، قبل ايام، ان الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي سيتضمن محاور مهمة، من بينها مواجهة "داعش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الحوار بين العراق والولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.