عمليات صلاح الدين تعلن المباشرة بعملية عسكرية في جزيرة تكريت

اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الخميس، عن المباشرة بعملية عسكرية في جزيرة تكريت.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القطعات العسكرية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والمتمثلة باللواء الحادي والتسعين فرقة المشاة الرابعة عشرة وفوجي سوات والتكتيكي التابعين الى مديرية شرطة صلاح الدين واللواء الحادي والخمسين حشد شعبي، شرعت بعملية عسكرية في جزيرة تكريت للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الارهابي".

وأضاف البيان أنه "نتج عن العملية العثور على (٣) مضافات لعصابات داعش الارهابي احدها تحتوي على (٥) قذائف هاون عيار (١٢٠ملم) واغطية ومواد طبخ تم حرق المضافات ومعالجة المواد الموجودة فيها"، مؤكداً "العثور على (٢) حاوية مدفونه تحت الارض، والعثور على قاعدة صواريخ صنع محلي تمت المعالجة من قبل خبراء المتفجرات".