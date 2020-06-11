الزبيدي يلتقي مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، عيدروس الزبيدي، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على رأسهم نائب السفير السيد يان كروسر.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الملف السياسي والعسكري والتداعيات الناتجة عن الأزمة الإنسانية وانتشار فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الصدد تحدث الزُبيدي عن رؤية المجلس الداعي لتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الانتقالي والشرعية اليمنية بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل، تتولى مهام معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين، وكذلك متابعة تنفيذ أية اتفاقات أخرى.

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وثمن الزُبيدي جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية لإحلال السلام، مؤكدا على ضرورة القبول بمبدأ الشراكة، وان محاولة الشرعية التهرب من هذا المبدأ لن يفيد نفعاً، مشيراً إلى الاعتداءات التي تمارسها الجماعات الإرهابية في أبين.

كما أكد في نفس الصدد على دعم المجلس لعملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث، وكذا استعداد المجلس للمشاركة في العملية بشكل فاعل، مشيراً إلى استحالة وجود حل بدون تمثيل حقيقي وكامل للجنوب على طاولة للمفاوضات.

من جانبه، أكد السيد يان كروسر على موقف بلاده المرحب بأي حلول تتم عبر الوسائل السلمية، مثمناً موقف المجلس المتمثل في رغبته بالحوار والسلام.

ولفت السيد يان كروسر إلى دعم بلاده للجهود الإنسانية، ودعمها لاتفاق الرياض، وضرورة إيجاد حل عاجل لكافة الملفات العالقة