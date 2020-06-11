أكثر من 416 ألف وفاة بكوفيد-19 في العالم

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أودى فيروس كورونا بما لا يقل عن 416,343 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وسُجّلت رسميّاً اصابة اكثر من 7,383,140 شخصا في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منهم 3,279,900 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، مع امتلاك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 112,924 وفاة من أصل 2,000,464 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 533,504 شخصًا.

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وبعد الولايات المتحدة، تأتي المملكة المتحدة بتسجيلها 41,128 وفاة من أصل 290143 إصابة تليها البرازيل مع 39,680 وفاة من أصل 772,416 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,114 وفاة (235,763 إصابة)، وفرنسا مع 29,319 وفاة (191,939 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) وفاة 4634 شخصا من أصل 83,057 مصابا (11 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) تعافى منهم 78,361 شخصاً.

وأحصت أوروبا الخميس حتى الساعة 11,00 ت غ، 185,886 وفاة من أصل 2,336,040 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 120,932 (2,097,529 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 71,915 وفيات (1,465,158 إصابات)، وآسيا 20,798 وفاة (752,547 إصابة) والشرق الأوسط 11,046 وفاة (512,680 اصابة) وإفريقيا 5635 وفاة (210,519 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8667 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.