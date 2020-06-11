النائب عمرو صدقى: قرارات عودة الطيران للمحافظات الأقل إصابة ينعش السياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن قرار الحكومة ببدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، محاولة جادة لاستنهاض همم السياحة فى مصر وانتعاشها من جديد والمساهمة فى عودة التدفق السياحى .

ولفت رئيس لجنة السياحة والبرلمان، إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعايش مع فيروس كورونا وهو خطوة هامة اتخذتها دول كبيرة على مستوى العالم، معتبرا أن قرار الحكومة بعودة السياحة للمحافظات الأقل إصابة يمكن استغلالها فى انتعاشة السياحة من جديد خاصة أن هناك مدن نسبة الإصابة تكاد تكون منعدمة وتم فيها استثمارات بالمليارات يمكن التركيز عليها مثل طابا ونوبيع ومرسى علم والاعتماد عليها بشكل رئيسى يمثل قبلة الحياة لهم .

وأبدى "صدقى " تفاؤله من هذا القرار والذى يمكن أن يسهم فى ارتفاع الإشغال بالفنادق من جديد وعودة تدريجية للسياحة فى مصر، مشيرا إلى أن الضوابط فى عودة الطيران والتعامل بشأن السياحة لابد وأن يكون منضبطا وفق الإجراءات والتدابير الوقائية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية فى عودة حركة الطيران بين الدول وهذا أيضا ينعكس بدوره على التعامل داخل الفنادق.

وعبر "صدقى " عن ثقته فى التزام شركات الطيران بالضوابط الموضوعة وكافة الإجراءات الاحترازية لحماية الوافديم وأيضا طاقم الضيافة بالطائرة، مشيرا إلى أن الخسائر الفادحة بشركات الطيران بسبب أزمة كورونا والتى تجاوزت المليار، ستجعل الشركات نفسها هى الأحرص على تطبيق كافة الأدوات الصارمة فى التدابير الوقائية والتزام الجميع بارتداء الأوقية منعا لنشر أى إصابة .

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وأشاد النائب عمرو صدقى بمجلس الوزرراء بموافقة مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران لصالح شركة مصر للبترول وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثمانى سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية مؤكدا ان اتخاذ هذا القرار من مجلس الوزراء يسهم فى تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الطيران

كما أشاد " صدقى " بموافقة مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من سداد رسوم التأشيرة السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وكان قد تقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح.