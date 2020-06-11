شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يطلق برقية تأييد السيسى لاتخاذ ما يراه بشأن ليبيا وسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب ان الحزب قرر إرسال برقية تاييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه بشأن ما يجرى فى ليبيا و كذلك أزمة سد النهضة. وتلى أبو شقة أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الحزب البرقية التى سيتم إرسالها للرئيس حيث أكد خلالها ان لحزب وكافة مؤسساته واللجان النوعية ونواب البرلمان يساندون الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إتخاذ ما يراه من إجراءات بشأن ما يجرى فى ليبيا وأزمة سد النهضة ثقة في الرئيس ومواقفه منذ ما قبل ٣٠ يونيو وما بعدها. ودعا حزب الوفد كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية إلى إصدار بيان موحد لمؤازرة ومناصرة القيادة السياسية فى هذين الموضوعين والتعبير عن تماسك الجبهة الداخلية. Advertisements

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن ما يجرى على الساحة الليبية من خلال المليشيات الإرهابية يشكل تهديدًا للامن الوطني المصري، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع؛ لأن الارادة المصرية الصلبة قد تحطمت عليها جميع المؤامرات في 30 يونيو 2013 وكان المستهدف هو إسقاط مصر في ذات المستنقع الذي وقع فيه دول عربية أخرى ولكن جاءت إرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشارع بتقدير 33 مليون مصر طبقا لتقرير جوجل للدفاع عن مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبو شقة أن الجيش المصري كان سندًا للمصريين عندما خرجوا لمواجهة هذه المؤامرات وأيضا دور الشرطة المصرية التي تصدت بقوة وشجاعة للإرهاب الذي كان من المقرر أن يضرب مصر ولكن بفضل دور الجيش والشرطة وإرادة المصريين تم التصدي لهذه المؤامرات .

وأوضح أن الشعب المصري يقف للدفاع عن الوطن منذ أحمس والحملة الفرنسية، وخلال عامين حدث ثورتين وأجبر نابليون على الخروج من مصر وكل هذا لم يفوت على العقل المصري ولا الخبرة السياسية المصرية لذلك فإن المصريين دائما يتحدون عندما تتعرض الدولة للخطر.

وأشار أبو شقة إلى وجود مشاهد كثيرة على هذا الأمر منها ثورة 1919 وشاهدنا جمع التوكيلات لسعد باشا زغلول وهذه رسالة نوجها للجميع في الداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر ويوجد جيش وشرطة وطنية وشعب يردد "نموت نموت وتحيا مصر".