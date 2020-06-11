"أبو شقة" يهاجم التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى ويدعو للالتزام بإعلان القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد ما وصفه بالتدخلات الخارجية السافرة فى شؤون ليبيا مطالبا بالوقف الفورى لإطلاق النار والالتزام بمسار مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وقال أبو شقة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب الوفد اليوم :"نحن لسنا دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا فإن 100 مليون مصرى على استعداد للتضحية "واصفا أمن مصر القومى بأنه أمر لا يمكن ان يفرط مصرى فيه"
وأضاف:"إما أن نعيش بكرامة وحقوقنا الكاملة وإما أن نموت"، داعيا الى إصدار بيان موحد من جميع القوى السياسية والمجتمع المدنى للتضامن مع القيادة السياسية.
وانطلقت، فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في المقر الرئيسي لحزب الوفد ببولس حنا في الدقي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة.
يأتي ذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور؛ لمناقشة وإعلان رأي حزب الوفد بشأن تلك الأحداث.
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