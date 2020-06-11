شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة" يهاجم التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى ويدعو للالتزام بإعلان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد ما وصفه بالتدخلات الخارجية السافرة فى شؤون ليبيا مطالبا بالوقف الفورى لإطلاق النار والالتزام بمسار مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وقال أبو شقة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب الوفد اليوم :"نحن لسنا دعاة حرب ولكن إذا فرضت علينا فإن 100 مليون مصرى على استعداد للتضحية "واصفا أمن مصر القومى بأنه أمر لا يمكن ان يفرط مصرى فيه"

وأضاف:"إما أن نعيش بكرامة وحقوقنا الكاملة وإما أن نموت"، داعيا الى إصدار بيان موحد من جميع القوى السياسية والمجتمع المدنى للتضامن مع القيادة السياسية.

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