شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بدور "القومى لحقوق الإنسان" فى الرد على ادعاءات الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس الذى ترأستها النائبة مارجريت عازر، إشادة واسعة بأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مواجهة الهجمات الشرسة التى تتعرض لها مصر من خلال منظمات مشبوهة لصالح الجماعات الإرهابية، تعمد إلى تشويه الحقائق والصورة الحقيقة.

وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان النائب شريف الورداني، أن "الاختفاء القسري" مصطلح إخوانى بالأساس يتم الترويج له من قبلهم لنقل صورة غير حقيقة عن وضع حقوق الإنسان فى مصر، مطالباً بإلغائها وعدم استخدامه مجدداً حتى لا نكون بصدد تكرار مصطلحاتهم.

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وأعرب الورداني، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، عن تقديره لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مواجهة الهجمات الشرسة التى تقودها التنظيمات الإرهابية ضد مصر من خلال أبواقها المختلفة، متسائلا : لقد رأينا بأنفسنا كيفية التعامل مع المظاهرات التى شهدتها كثير من الدول الأيام القليلة الماضية، فأين المنظمات الحقوقية منها ؟

وفى السياق ذاته، وجه شريف الوردانى الشكر إلى وزارة التخطيط للاستجابة إلى توصيات لجنة حقوق الإنسان سابقا، بزيادة مخصصات المجلس القومى بما يمكن من الانتهاء من المقر الجديد له بالقاهرة الجديدة، لكونه واجه تعكس مكانة مصر، مقترحاً أن يتم افتتاح المقر الجديد بحضور شخصيات دولية فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

من جانبه اقترح النائب أحمد سميح، بإصدار بيان استنكار لما يحدث للشعب الليبى من قبل إحدى الدول العضوة فى الأمم المتحدة، لترويع الشعب الليبي.