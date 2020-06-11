شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة عن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة مزعومة لرئيس البرلمان وادعت أن" مصر كانت في طريقها لاكتشاف علاج لفيروس كورونا لولا أزمة كورونا".

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة على استغلال "لوجو" و"اسم" الخليج 365"، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.

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ويؤكد" الخليج 365" أنه كلف فريقه القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هي الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتي تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.



