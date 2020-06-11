شكرا لقرائتكم خبر عن نجل النائب حسين عشماوى : حالة والدى فى تحسن عقب إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حسين عشماوى ، نجل النائب البرلمانى حسين عشماوى عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية ، لـ " الخليج 365 " ، أن حالة والده الصحية تتحسن يوم بعد يوم .
وأن الطبيب المعالج له طمئنه على حالتة الصحية ، حيث أنه وصل الأكسجين لنسبة 96% ، وأيضا درجة الحرارة إلى 37 ، كما أن مؤشر الضغط والسكر مقبولين .
يذكر أن النائب البرلمانى حسين عشماوى عن دائرة قليوب ، يمكث حاليا بإحدى المستشفيات بمنطقة الدقى بالجيزة ، منذ الخامس من الشهر الجارى بعد إصابته بفيروس كورونا .
وكانت قد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب ، عن إصابة النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب محافظة القليوبية ، وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية ، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس ، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة ونتمنى له الشفاء العاجل .
وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالسادة الزملاء استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة ، والتى لا تألوا جهدا فى التواصل مع السيدات والسادة الصحفيين .
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